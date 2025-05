Fumata bianca in Vaticano alle 18.08: eletto il nuovo Papa. Campane e applausi a San Pietro

L’attesa per l’annuncio «Habemus Papam»

Le campane di San Pietro stanno suonando a festa . Migliaia di fedeli, raccolti in Piazza San Pietro, hanno accolto il segnale con un applauso emozionato. Ora l’attesa è tutta per il celebre annuncio «Habemus Papam» e per la prima apparizione del nuovo Vescovo di Roma dalla loggia della Basilica. Si ignora ancora il nome del Cardinale eletto.

Eletto alla quarta votazione

La gioia dei fedeli in piazza San Pietro

Non appena la fumata si è conclusa le transenne che delimitavano la piazza in diverse aree sono state aperte e poi richiuse per far confluire i fedeli il più vicino possibile alla loggia delle benedizioni prima del passaggio delle bande. Mentre i cellulari, la cui linea si è interrotta, immortalano ogni dettaglio di questi momenti, dal suono delle campane a festa alla banda della Gendarmeria, delle Guardie Svizzere e dei Carabinieri, nell’attesa di vedere il nuovo Papa. Gli elicotteri e il drone continuano a sorvolare la piazza e via della Conciliazione che si sta via via riempiendo di fedeli.