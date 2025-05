Fumata nera alle 11.53 sopra la Cappella Sistina nella seconda giornata del Conclave

Fumata nera sopra la Cappella Sistina nella seconda giornata di Conclave. Nessun nuovo Pontefice è stato eletto in mattinata, come segnalato dal colore scuro del fumo che si è levato dal comignolo del tetto vaticano intorno alle 11.53, sotto gli occhi di migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro nella giornata di giovedì 8 maggio. I Cardinali elettori, riuniti in preghiera e riflessione, non hanno ancora raggiunto l’accordo necessario per superare il quorum dei due terzi richiesto per l’elezione.