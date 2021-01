Furto al presepe di Rova Scoperti con le telecamere

Nel presepio della frazione di Rova a Gazzaniga è stata rubata la statua di Gesù Bambino. Autori del gesto, un gruppo di ragazzi del paese, scoperti grazie alle telecamere. La statua è scomparsa dalla capanna della Natività, costruita come da tradizione nella piccola frazione del paese e poi seppellita sotto la neve: il manufatto è stato ritrovato a pezzi. Il gruppo di 6 ragazzi non aveva considerato che sulla zona vigilavano le telecamere: le immagini sono al vaglio del comando della Polizia Unione sul Serio, che sta provvedendo a identificare i responsabili del gesto. Sulla pagina Facebook del Comune di Gazzaniga sono state pubblicate le immagini oscurate dei ragazzi. Dai primi riscontri sarebbe un gruppo di maggiorenni e minorenni, già in passato segnalati alle forze dell’ordine, che hanno agito nonostante il divieto di muoversi.