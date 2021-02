Galli: «La variante inglese può sostituire il virus, prossimi giorni saranno decisivi»

La Lombardia resta in zona gialla, ma i dati dei contagi si confermano alti e le varianti del Covid iniziano a «pesare», con la mutazione inglese destinata a diventare il ceppo dominante nel Paese, in base alle stime dell’Istituto superiore di sanità. «È inutile girarci intorno, la variante inglese del Covid ce l’abbiamo già in casa e dobbiamo gestire il problema - spiega il professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano -. È molto probabile che questa mutazione sostituirà tutte le altre, anche se non abbiamo la sfera di cristallo. Un invito in più ad essere prudenti nei comportamenti e ad accelerare nella campagna vaccinale.

