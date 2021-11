Gamba schiacciata da un cilindro di ferro: grave un operaio di 51 anni

L’incidente in via Serassi, l’uomo è stato trasferito in codice rosso al Papa Giovanni XXIII.

Gli arti inferiori schiacciati da un cilindro di ferro di grandi dimensioni: un operaio di 51 anni dell’azienda Ire Omba spa di via Serassi a Bergamo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni nella mattinata di martedì 9 novembre . L’infortunio è avvenuto poco prima delle 7 di mattina nell’azienda storica che si trova nei pressi del Cimitero monumentale in città e che produce anelli laminati a caldo a sezione rettangolare e sagomati in tutti i tipi di acciao, in leghe e superleghe e in materiali non ferrosi.