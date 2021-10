Gare clandestine di motorini: scatta il blitz a Chiuduno, 20 identificati

Erano circa un centinaio i partecipanti del raduno non autorizzato di motorini che si è svolto domenica pomeriggio, in pieno giorno, nella zona industriale di Chiuduno, in via Monte Avaro. Il fatto è accaduto in un parcheggio che per l’occasione è stato trasformato in una pista abusiva. I partecipanti l’avevano isolata con del nastro.

La manifestazione è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine, tra il fuggi fuggi generale dei motociclisti, tutti giovani dai 16 ai 25 anni. Sono arrivati dalle province di Bergamo e Brescia per partecipare o anche solo per assistere al raduno non autorizzato di ciclomotori. Nel parcheggio c’erano anche delle autovetture modificate. Nella fuga nessuno fortunatamente si è ferito.