Gli infermieri scrivono ai bergamaschi: «Siamo al vostro fianco, seguite le regole»

«Cari cittadini, stiamo facendo del nostro meglio per tutelare la vostra salute, le vostre famiglie, la collettività. Perciò ci rivolgiamo a voi perché comprendiate e aderiate alle indicazioni date per evitare la diffusione del contagio».

È un appello accorato quello che gli infermieri, attraverso l’Opi, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo, rivolge ai bergamaschi. Un appello in cui si ribadiscono le regole fondamentali: «Sono regole semplici, ma che richiedono spesso qualche sacrificio nella normale e usuale gestione della propria routine quotidiana - scrivono in un comunicato i rappresentanti del Consiglio direttivo -. Ci rivolgiamo a voi, che, come noi, vivete in questa importante e bella provincia, perché ogni azione compiuta secondo le regole della prevenzione e della lotta a Covid-19, non sono solo di aiuto per chi vi aiuta, ma lo sono soprattutto per voi stessi e per le persone a voi vicine. Da un gesto semplice come può essere il lavaggio delle mani e una serie di regole per evitare contatti di massa, diamo la possibilità ai più fragili di scongiurare di contrarre un’infezione che, per loro, potrebbe avere esiti davvero negativi, oltre a ridurre i casi di contagio e relativi ricoveri ospedalieri».