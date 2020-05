Gomme bucate a Vilminore, la lettera «Apriamoci, gli scalvini non sono questi»

Sul giornale di lunedì 11 maggio abbiamo pubblicato la notizia delle gomme bucate alle auto di alcuni escursionisti che sabato erano saliti lungo i sentieri che portano al Passo della Manina e al Monte Sasna in Val di Scalve. Gli escursionisti avevano parcheggiato nella frazione Nona di Vilminore. Su questo episodio, già stigmatizzato dal sindaco Pietro Orrù, è arrivata in redazione questa lettera scritta da un residente scalvino, Aronne Belingheri, che pubblichiamo per condividere la sua riflessione con tutti i lettori.

«In cammino con l’io piccolo» è il titolo di un bellissimo libro biografico sull’alpinista colerese Roby Piantoni scritto nel 2015 da Villiam Amighetti.