Green pass, in Bergamasca 2.500 in bilico in attesa di una proroga

I primi scadranno ad ottobre: «Sono circa 2.500» fanno sapere dall’Ats. Sono i green pass dei primi bergamaschi ad avere ricevuto la dose di vaccino lo scorso gennaio, anzi le due dosi di Pfizer che sono state somministrare a tre settimane di distanza l’una dall’altra. Dopo il simbolico «V-day» del 27 dicembre la procedura era entrata nel vivo con i primi giorni del 2021: «Sono sanitari e personale medico ospedaliero» precisa Ats. A seguire ci sono gli over 80 nelle Rsa . Se poi si dovranno tutti sottoporre o meno alla somministrazione di una terza dose è un discorso ancora aperto. Molto aperto.

Tanto per cominciare è sì vero che ora come ora il green pass ha una durata di 9 mesi, ma lo è pure il fatto che il commissario straordinario per l’emergenza vaccinale , il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha garantito che entro il 30 settembre sarà raggiunto l’obiettivo dell’80% di popolazione sopra i 12 anni vaccinata. Il che potrebbe portare come prima conseguenza ad un’estensione della durata del pass dagli attuali 9 a 12 mesi, sempre decorrenti dalla data di somministrazione della seconda dose: per i 2.500 di cui sopra la copertura si estenderebbe quindi fino a gennaio 2022.