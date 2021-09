Guardia giurata muore a 25 anni: «Addio Walter, eri un gigante buono»

I colleghi lo chiamavano affettuosamente «gigante buono» per la sua stazza. E perché dietro quella corporatura così robusta Walter Pezzotta nascondeva tutti i suoi pregi, umani e lavorativi: guardia particolare giurata dal 2017, se n’è andato a soli 25 anni l’altra notte, stroncato da un male incurabile che non gli ha dato tregua e che, nel giro di un anno, lo ha ucciso. Ma Walter il suo lavoro l’ha portato avanti fino all’ultimo, fino a quando ha potuto: di Pradalunga, da quattro anni lavorava per la Sorveglianza italiana, di pattuglia in strada e, di recente, a Oriocenter. E proprio al centro commerciale aveva iniziato anni fa, quando lavorava per la Sicuritalia. La notizia della sua scomparsa ha destato grande commozione in chi lo conosceva: «Walter era un ragazzo giovane e pieno di vita – raccontano i colleghi –: in servizio era voluto bene da tutti perché era sempre disponibile. La sua era un’ottima presenza: educato, attaccato al servizio che svolgeva sia di pattuglia che a Oriocenter, era il collega che tutti vorrebbero. Lo chiamavamo il “gigante buono” per la sua stazza. Walter, mancherai a tutti noi: ora riposa in pace. E un pensiero va anche alla sua famiglia, che perde un ragazzo giovane e pieno di vita». E martedì 21 settembre, per i funerali, che saranno celebrati alle 15 nella parrocchiale di Cornale, proprio i colleghi della Sorveglianza italiana schiereranno il picchetto d’onore con il berretto che Walter indossava in servizio. Il corteo funebre partirà dalla chiesa dei Santi Fermo e Rustico di via Santa Lucia, dove la salma è composta.