I bambini ucraini accolti a scuola. «Sono spaventati»

Sono cinque i bambini e ragazzi ucraini che hanno iniziato a frequentare l’Istituto comprensivo Camozzi, uno nella scuola dell’infanzia, due alla primaria e due alle medie, ma i numeri sono flessibili perché già altre iscrizioni sono state presentate. «Possiamo dire - sottolinea la dirigente dell’Ic Camozzi Barbara Mazzoleni - che da subito, già all’inizio di marzo, come dirigenti degli istituti compresivi della città, in collaborazione con l’ufficio scolastico, ci siamo mossi per coordinate gli interventi di accoglienza di alunni giunti dall’Ucraina, con l’inserimento a scuola. Seguendo le indicazioni del Ministero, si prevede per questi bambini e ragazzi un supporto di tipo psicologico, in considerazione dei motivi per cui sono stati costretti a lasciare il proprio Paese, l’inserimento in classe secondo l’età anagrafica e l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione al pomeriggio in due sedi cittadine, dove i ragazzi più grandi si recano autonomamente, mentre per i più piccoli il Comune di Bergamo garantisce il trasporto, come anche la mensa gratuita».