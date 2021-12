Il Capodanno si farà in piazzale Alpini: con super Green pass e mascherine

Molti Comuni stanno facendo dietrofront sul Capodanno in piazza. Palafrizzoni invece tira dritto. A Bergamo ci sarà il veglione di fine 2021, dopo la forzata rinuncia dell’anno scorso.

La Giunta ci ha ragionato, non ha preso a cuor leggero il dato dei contagi in aumento, ma alla fine ha deciso di confermare l’evento previsto in piazzale Alpini, rafforzando le misure di sicurezza. «Il format della serata e le disposizioni adottate ci sembrano adeguate – commenta l’assessore Loredana Poli, incaricata di seguire l’organizzazione –. Ci siamo confrontati con i colleghi, in Giunta, e ci siamo sentiti di offrire questa proposta ai cittadini».