Il Circolino ceduto all’asta per pagare i debiti de L’Unità

Dopo quasi 60 anni - li compirà nel 2020 - «La piccola Russia» diventa proprietà privata. La sinistra bergamasca, infatti, perde uno dei suoi simboli, il Circolino della Malpensata, il cui futuro si fa ora più incerto. Il locale (ma è molto di più, da sempre punto di riferimento socio-culturale del quartiere «operaio e popolare», attraverso la cooperativa Paci e dell’Orto, in memoria dei due partigiani uccisi dai fascisti) di via Luzzatti 6/b è stato acquistato all’asta dalla Domus investimenti srl, immobiliare di Bergamo, il 12 dicembre scorso . I 145 mila euro a cui è stato venduto andranno a ripianare i debiti de L’Unità. La vicenda è intricata, e intreccia la lunga storia dei partiti, dal Pci in poi.