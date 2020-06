Il fulmine in salotto, elettrodomestici in tilt «E mi sono salvata per pochi centimetri»

Un fulmine si è abbattuto in salotto, rischiando di colpire una donna di 48 anni e il figlio di 21. Erano da poco passate le 19 di lunedì 8 giugno e, di lì a poco, la famiglia residente in una traversa di via Trento a Treviglio si sarebbe seduta a tavola per la cena. Fuori, temporale e grandine così forte da filtrare fin sotto la porta d’entrata e allagare parte del salotto . «L’acqua - spiega Lucia Manzoni - era a metà del salotto. Così ho preso uno straccio per asciugare e, approfittando di un momento di calma, ho aperto la porta dell’ingresso per permettere al pavimento di asciugare più in fretta».

In quel momento una saetta ha varcato di circa un metro la soglia di casa per poi abbattersi in salotto, a pochi centimetri dalla donna, davanti agli occhi increduli del figlio . «In quel preciso istante – racconta Lucia – mi sono spostata sul lato per prendere il tappeto da posizionare davanti alla porta. Ho notato un forte bagliore ma, al momento, non avevo pensato che potesse trattarsi di un fulmine piombato a poca distanza da mio figlio». La scarica ha messo fuori uso la lavastoviglie e il modem, mandando in tilt anche l’impianto di salvavita. Danni che non hanno risparmiato gli altri residenti di via Trento . La tempesta, infatti, si è «portata via» elettrodomestici e dispositivi automatici che hanno smesso di funzionare rendendo necessario il pronto intervento dei tecnici.