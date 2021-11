Il mercato del lunedì debutta sul Sentierone - Foto e video

Gli operatori si dicono soddisfatti per il nuovo posizionamento e rimangono fiduciosi per un’eventuale conferma degli stalli nel centro piacentiniano anche dopo le festività.

La pioggia battente ha condizionato il debutto del mercato settimanale sul Sentierone. Lunedì mattina 22 novembre il maltempo non ha certo favorito il trasloco dei 36 banchi nel salotto cittadino, un cambio di location resosi necessario dall’installazione del villaggio di Natale in piazzale Alpini. Gli operatori si dicono soddisfatti per il nuovo posizionamento e rimangono fiduciosi per un’eventuale conferma degli stalli nel centro piacentiniano anche dopo le festività.