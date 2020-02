Il tragico schianto, Davide non ce la fa San Paolo d’Argon piange il 17enne

Aveva 17 anni Davide Barcella. In sella alla sua motocross Husqvarna stava probabilmente rientrando a casa, a San Paolo d’Argon. Indossava il casco, con sé uno zainetto con un altro casco. Arrivato all’altezza dell’«Ardn automobili», sulla statale 42 del Tonale ad Albano, si è scontrato con un Furgone Vito. Violento l’impatto tra i due mezzi. Vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Il tragico incidente stradale che giovedì è costato la vita al diciassettenne è accaduto intorno alle 18,30, in via Tonale, all’altezza del civico 4. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Bergamo intervenuta sul posto insieme ai carabinieri di Seriate che hanno provveduto a regolare il traffico.