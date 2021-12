In bicicletta sulla «Francesca», investita da un camion: 21enne gravissima

L’incidente poco prima delle 16 a Verdello, sulla strada Francesca. La giovane, di origini italiane, è in fin di vita.

La ragazza, di 21 anni e residente nella Bassa Bergamasca, era in bicicletta, sul rettilineo, quando è stata travolta da un mezzo pesante che si stava immettendo sulla «Francesca», all’altezza dell’azienda Isocell. L’incidente nel pomeriggio di lunedì 6 dicembre, intorno alle 15.45: la giovane è rimasta schiacciata dal camion e le sue condizioni sono parse subito gravissime. Sul posto l’elicottero del 118 e un’ambulanza per il trasferimento d’urgenza in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.