In Inghilterra 12 mila bergamaschi La Brexit e i timori per il futuro

Gli italiani che risiedono e lavorano in Gran Bretagna sono circa seicentomila . Dodicimila i bergamaschi, 6.500 dei quali vivono a Londra. Dopo il via libera alla Brexit in molti si interrogano sul loro futuro. «I timori dei bergamaschi in Inghilterra sono giustificati – ci dice Carlo Personeni, presidente dell’Ente Bergamaschi nel mondo –. Il premier Johnson esulta per la vittoria ma noi siamo preoccupati per i nostri concittadini».