In Presolana la Madonna dei Piccoli Il vescovo: dai bimbi un segno che ci guida

La Madonna dei Piccoli ha trovato «casa» in Presolana. Una casa vicina al cielo, a oltre duemila metri di quota, dove proteggerà i bambini ricoverati all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo e in quelli di tutta la provincia. Sabato 26 ottobre, in una mattinata dal clima quasi estivo, sono arrivati in tantissimi insieme al vescovo, monsignor Francesco Beschi, per la posa e la benedizione della statua che è stata inserita in una nicchia a pochi passi dalla Cappella Savina. Sotto il basamento della Madonna sono state sigillate le preghiere scritte proprio dai bambini e dai genitori: resteranno lì per sempre.