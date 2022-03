Inchiesta Promoberg, la Procura chiede il processo per sei persone

Il pm Emanuele Marchisio ha chiesto il rinvio a giudizio per le sei persone indagate nell’inchiesta su presunti peculati e appropriazioni indebite a causa dei quali – per l’accusa – sarebbero spariti tra il 2006 e il 2019 più di 900 mila euro dalle casse di Promoberg, la società che gestisce la Fiera di Bergamo. Il gup Massimiliano Magliacani ha fissato l’udienza preliminare per il 20 maggio. L’indagine ebbe il suo culmine nel luglio del 2019, quando scattarono le misure cautelari che portarono agli arresti domiciliari l’allora direttore tecnico Stefano Cristini.

Insieme a lui come destinatari della richiesta di processo della Procura ci sono l’allora segretario generale Luigi Trigona, 80 anni, residente in città; Diego Locatelli, 48 anni, di Seriate, all’epoca addetto alla cassa di Promoberg; il commercialista Mauro Bagini, 84 anni, residente in città, ex presidente del collegio sindacale di Promoberg; Marco Lanfranchi, 53 anni, di Lallio, amministratore della Area P.V. Eventi srl di Lallio, e Gianfranco Sibella, 71 anni, di Bergamo, titolare dell’omonima ditta attiva nel settore pubblicità e promozioni.