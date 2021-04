Incidente mentre sposta la legna, grave un 78enne a Botta di Sedrina

Ha avuto un incidente con il trattore che stava manovrando e, nonostante il trauma riportato, per fortuna ha fatto in tempo ad avvisare al telefono la figlia di quanto gli era appena accaduto prima di perdere conoscenza.

La chiamata, è il caso di dirlo, gli ha salvato la vita perché la figlia è riuscita ad allertare immediatamente i soccorsi, e in posto sono così arrivati auto medica e ambulanza, i cui equipaggi hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasferito d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente si è verificato verso le 19,45 a Botta di Sedrina, dove l’uomo 78 anni e residente a Villa d’Alme, stava facendo un po’ di manutenzione nel terreno di sua proprietà in centro alla frazione, in via Mai Vista. Sembra che stesse manovrando un piccolo escavatore o un trattorino, per spostare della legna da una zona a un’altra della proprietà quando, nello scendere e risalire sul mezzo, avrebbe probabilmente perso l’equilibrio, cadendo a terra rovinosamente e procurandosi un trauma cranico.