Incidente sulla Circonvallazione a Bergamo, traffico in tilt

Le code si sono protratte per oltre un’ora e mezza dopo l’incidente che alle 15 di sabato 3 luglio sulla Circonvallazione a Bergamo all’altezza dell’hotel Cristal Palace in direzione dell’entrata dell’autostrada.

Un’auto dopo una carambola si è anche ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la circolazione è andata in tilt per oltre un’ora. Coinvolte 4 perosone due ragazzi e due ragazze che sono stati trasportati in ospedale per un controllo in codice verde. Sul posto tre ambulanze e un’auto medica e anche una pattuglia della Sorveglianza Italiana.