Incidenza Covid, Bergamo sempre più giù Meglio di noi solo la provincia di Cosenza

La quarta ondata della pandemia è una fiamma che si sta affievolendo: continua la discesa dei contagi e per Bergamo l’incidenza su 100mila abitanti è tra le più basse d’Italia, per l’esattezza si è arrivati a 413,7, il penultimo valore tra le province del Paese, meglio ha fatto solo Cosenza, con 135,5; questo mentre in Lombardia c’è Lecco a 416,7, Sondrio 452,5, Brescia a 568,2, Cremona a 531,1, Milano a 486,6, Monza e Brianza a 464,5. Ieri il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia si è attestato a 5.247 (mentre sabato si era a 6.516 nuovi casi) a fronte di 63.863 tamponi effettuati. In Bergamasca i nuovi casi di infezione ieri sono arrivati a 457, oltre 100 in meno di sabato, quando erano 564 i contagi registrati, ed era dal 21 dicembre - escludendo i lunedì e i giorni festivi, quando i tamponi analizzati sono tradizionalmente meno - , che la terra orobica non contava così pochi contagi in 24 ore.

Numeri sempre più confortanti, e la sensazione di aver imboccato la discesa dopo il «boom» di Omicron esploso da dicembre 2021 in avanti, è rafforzata anche dalla discesa dei ricoveri in tutta la regione: ieri i pazienti con sintomi Covid negli ospedali lombardi erano 1.934 nei reparti ordinari (114 in meno di sabato) e 170 nelle Terapie intensive (-3 rispetto a sabato).