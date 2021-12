Incrocio tra via Autostrada e Carnovali, approvata la rotatoria a Bergamo. Lavori previsti nel 2022

Gli automobilisti bergamaschi in entrata e in uscita dalla città potrebbero dire addio, entro il prossimo anno, al semaforo che regola l’incrocio tra le vie Autostrada e Carnovali. Al suo posto, infatti, sorgerà una nuova grande rotatoria, abbellita da una fontana con giochi d’acqua.

E’ questa infatti la soluzione proposta e approvata dalla Giunta del Comune di Bergamo nei giorni scorsi, un investimento di circa 1,5 milioni di euro per migliorare il traffico della zona e bissare il successo e l’efficacia registrati in questi ultimi anni da un intervento molto simile realizzato a poche decine di metri di distanza, ovvero nel quartiere di Malpensata, tra via don Bosco, via Gavazzeni e la stessa via Carnovali.

Di 47 metri di diametro la dimensione della futura rotatoria, il cantiere potrebbe avere inizio entro il 2022. La rotatoria sarà a due corsie, gli attraversamenti pedonali – dotati di segnaletica retroilluminazioni con boe lampeggianti e un sistema di illuminazione - saranno previsti in corrispondenza di ogni braccio della rotonda, eccezion fatta per quello lungo via autostrada. Per poter realizzare la rotatoria, il Comune dovrà necessariamente intervenire nell’area ora d’accesso al Punto Blu di via Autostrada.