Internet, la banda ultralarga è arrivata in altri 22 paesi bergamaschi: ecco dove

Era attesa, è arrivata. E in tempi di smart working e lezioni online, pare essenziale. Tim ha esteso nel mese di agosto la fibra ottica ad altri 22 Comuni bergamaschi (e a un totale di 500 Comuni italiani), portando una connessione a banda ultralarga in alcune delle ultime «aree bianche» del territorio orobico. Le nuove località raggiunte dalla tecnologia di Tim spaziano in lungo e in largo la Bergamasca, dalle valli alla pianura passando per l’hinterland, non solo piccoli comuni ma anche centri demograficamente più pesanti, ben sopra i diecimila residenti.