Intossicati in provincia di Sondrio, trattati in camera iperbarica a Zingonia

Trattamento d’emergenza alla camera iperbarica dell’Istituto Habilita di Zingonia per due pazienti, classe 1991 e classe 2003, vittime di intossicazione da monossido di carbonio a Tirano, in provincia di Sondrio. Soccorsi nella notte tra il 30 e 31 dicembre e portati all’ospedale di Sondalo, sono stati trasferiti a Zingonia per il trattamento, prima di fare ritorno al centro medico di provenienza.