Investito ad Almenno San Bartolomeo, 19enne in prognosi riservata

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il ragazzo di 19 anni, F. S., residente a Palazzago, investito martedì pomeriggio poco dopo le 17 mentre attraversava via Papa Giovanni, ad Almenno San Bartolomeo, all’altezza di un passaggio pedonale. Il ragazzo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Zogno, è stato investito da una vettura che percorreva la strada, condotta da una donna che non ha riportato ferite.