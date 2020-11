Investito cinque giorni fa È morto il pensionato di Albino

Bruno Marini, 79 anni, si è spento lunedì in ospedale: era un ex dirigente di imprese metalmeccaniche. Collaborava con la parrocchia come catechista.

Non ce l’ha fatta Bruno Marini, il pensionato di Albino di 79 anni che nella tarda mattina di giovedì 5 novembre era stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Libertà, a poche centinaia di metri dal Municipio e vicino alle Poste.

Le ferite riportate in quell’impatto non gli hanno dato scampo. Un triste epilogo per una persona molto conosciuta ad Albino: la notizia della sua scomparsa si è sparsa rapidamente sia in paese che sui social, dove sono stati diversi a ricordare lo sfortunato pensionato per il suo sorriso. Un uomo dal carattere umile a cui la gente sapeva voler bene, noto in particolare per il suo impegno in parrocchia.