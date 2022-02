Investito in via Autostrada martedì, addio allo storico professor Nava

Non ce l’ha fatta il professor Pietro Nava, mancato giovedì a 80 anni, dopo essere rimasto vittima martedì scorso di un tragico investimento in via Autostrada, a pochi passi dalla sua abitazione. La sua scomparsa sta destando profondo cordoglio e grande partecipazione, in particolare fra le centinaia di studenti che sono cresciuti anche grazie ai suoi insegnamenti.

Per decenni Pietro Nava ha insegnato matematica all’istituto scolastico Vittorio Emanuele II e, anche una volta andato in pensione, ha continuato a coltivare la passione per i numeri e la statistica, collaborando con diverse organizzazioni, associazioni e l’Università di Bergamo.