La caldaia è guasta, scuola materna chiusa ad Azzano San Paolo

Ad Azzano San Paolo l’attività didattica della scuola materna «Papa Giovanni XXIII» è temporaneamente sospesa a causa dei lavori di riparazione della caldaia. Con una nota congiunta il presidente della «Fondazione Scuola Materna Papa Giovanni XXIII» Luigi Amadei e il sindaco del Comune dell’hinterland Lucio De Luca hanno comunicato ai genitori dei bambini che «nonostante il pronto intervento dei tecnici comunali che anche per l’intera giornata odierna (di domenica 16 gennaio, ndr) hanno cercato di risolvere il problema, il funzionamento della caldaia della scuola dell’infanzia non è stato ripristinato. Non esistendo misure alternative idonee ad assicurare l’utilizzo della struttura in condizioni agevoli, nonché individuare locali alternativi, informiamo che l’attività didattica della scuola (Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera) resterà temporaneamente sospesa».

Nella mattinata di lunedì i tecnici interverranno per cercare di individuare la perdita che pregiudica il funzionamento della caldaia e risolvere la problematica in giornata. «Ci rendiamo conto del disagio che la chiusura genererà ma in questo momento, riteniamo non ci siano le condizioni per garantire la salute a bambini e adulti presenti a scuola, anche considerato il delicato periodo che stiamo vivendo, periodo in cui un semplice raffreddore potrebbe provocare uno stop di diversi giorni ad intere famiglie - prosegue la nota -. Sarà nostra cura informarvi già nella giornata di lunedì rispetto all’evoluzione della situazione, con l’auspicio di una soluzione al problema».