La droga nelle canaline della corrente e nella cabina telefonica. Controlli in stazione a Bergamo

Nel corso dei servizi sono stati rinvenuti circa 70 grammi di hashish divisi in 7 pezzi da circa 10 grammi ciascuno in un parcheggio interrato di un supermercato in zona Autolinee. Lo stupefacente, occultato nelle canaline della corrente sotto il soffitto, non è sfuggito al fiuto dell’unità cinofila. Inoltre 14 grammi di hashish sono stati rinvenuti nascosti nella cabina telefonica all’ingresso della stazione.

Gli agenti hanno controllato decine di persone tra cui un cittadino nigeriano che è stato deferito in stato di libertà per resistenza, violenza a pubblico ufficiale nonché per minacce e molestie ad una minore di origini spagnole in visita a Bergamo con i genitori . Per l’uomo, accompagnato presso Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, le procedure di espulsione poiché irregolare sul territorio nazionale.