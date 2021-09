La maturità è ancora senza regole. I presidi: «Non si decida a maggio»

Il ministero dell’Istruzione è già al lavoro sull’esame di maturità. Patrizio Bianchi promuove quello dello scorso anno: «Abbiamo fatto esami di Stato in presenza, scelto una via di cui do un giudizio positivo», ha detto rispondendo alle domande dei liceali bolognesi.

«Ho visto tesine sviluppate anche con strumenti multimediali molto sofisticati. Noi - ha spiegato il ministro - adesso stiamo valutando questa esperienza, come stiamo valutando le esperienze precedenti, e definiremo in tempo adeguato, prima di quanto avveniva negli anni passati, le modalità di svolgimento dell’esame di maturità di quest’anno».

Le parole di Bianchi non sciolgono però ancora i dubbi degli studenti. Resta ancora in piedi l’ipotesi di ritornare alla prove scritte. Tutto dipenderà dal livello dei contagi, per ora in «forte diminuzione» tra gli adolescenti, come ha rilevato l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, la campagna vaccinale sta riscontrando un certo successo tra i giovanissimi: sui 4,6 milioni di ragazzi nella fascia d’età 12-19 anni, il 65% ha fatto almeno una dose, il 55,7% è già immunizzato. «Capisco che chi ha svolto questo ciclo di studi lo ha fatto in una situazione molto difficile però - ha chiarito Bianchi - non è domandando degli sconti che andiamo incontro al bisogno di crescita dei ragazzi. Ci sarà un esame che sarà di maturità».