La scuola d’estate, a Bergamo la frequentano 21 mila studenti

Una scuola aperta anche d’estate, una scuola per tutti. La scuola bergamasca ha aderito con convinzione al Piano Estate proposto dal ministero dell’Istruzione. Secondo i dati dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo (Ust), presentati lunedì direttamente al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che prima di visitare alcune scuole e il Kilometro Rosso ha voluto fare tappa negli uffici di via Pradello, i dati di partecipazione degli istituti orobici all’iniziativa sono altissimi. Secondo le stime delle scuole, infatti, (e contro ogni pronostico) alle attività estive parteciperanno almeno 21.853 studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda la scuola statale, tra istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo grado, il 91,37% delle scuole ha aderito al progetto, proponendo attività estive ai propri studenti. Guardando ai numeri in termini assoluti invece sono 152 le scuole che hanno aderito al Piano: 143 statali e 19 paritarie, proponendo progetti anche molto differenti tra loro: 79 di questi Istituti hanno scelto di lavorare da soli, mentre altri 73 hanno previsto patti di comunità per coinvolgere il territorio nell’organizzazione delle attività.