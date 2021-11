L’Aero Club di Valbrembo rilancia: gite fuoriporta su Cessna e Piper

Pochi ci pensano, ma sta comunque prendendo piede una nuova modalità di gite di un giorno o di più giorni. In aereo. Non con i Boeing, a Bergamo basta un Cessna 172, quattro posti. Parte dall’aeroclub di Orio al Serio e va ovunque porta il desìo. Basta che ai comandi ci sia un socio dell’Aereo Club Bergamo. Cinque minuti di rullaggio e si parte, ad esempio destinazione Isola d’Elba. Il Cessna 172 ci impiega un’ora e 40 minuti. Si può rimanere lì qualche giorno, come si può invece fare una scappata giornaliera per lasciarsi ammaliare dall’alto, ma neanche troppo in alto, dall’incanto di paesaggi inediti, e si torna a sera.

Costo, per uno o più giorni non fa differenza, si paga il tempo volato, sono circa 170 euro a persona, in quattro. Si può andare anche ad Asiago, nelle Marche, a Sondrio (in mezz’ora), a Punta Alta (in un’ora, 100 euro a testa in 4).