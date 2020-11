L’anello delle Orobie ha un nuovo sentiero Camminate tra natura e antiche contrade

C’è un nuovo sentiero sulle Orobie orientali. Un tracciato fondamentale, perché va a sostituire quello appena dismesso dal Cai, perché troppo danneggiato e accidentato, e va a chiudere il giro ad anello delle Orobie, permettendo di raggiungere Ardesio dalla località Colle Palazzo. Il nuovo sentiero è stato realizzato dai volontari della commissione sentieri del Cai Bergamo, validamente coadiuvati dai soci della sottosezione Alta Valle Seriana, che ha sede in Ardesio. Il nuovo sentiero, che porta sempre il numero 311, partendo da Colle Palazzo, a quota 1.261 metri, scende a Piazzolo di Ardesio, quota 783 metri, rimanendo sempre sul lato orografico sinistro della valle del Torrente Rino, senza la necessità quindi, come lo era per quello abbandonato, di doverlo attraversare. Da Piazzolo, infine, percorrendo un breve tratto di strada asfaltata, si raggiunge quindi il centro storico di Ardesio.