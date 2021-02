L’«angelo» dei malati di coronavirus Val Cavallina, il grazie al dottor Longaretti

Nella media Val Cavallina, tra i comuni di Vigano, Borgo di Terzo, Luzzana, Berzo San Fermo e Grone, la riconoscenza nei confronti del dottor Roberto Longaretti è un elemento comune. Nel mezzo della più grande catastrofe dal dopoguerra a oggi, i cittadini vedevano la valigetta del medico condotto e, all’inizio, quando le protezioni mancavano, pure la maschera da verniciatore che aveva recuperato, percorrere senza fine le strade dei paesi .

«Credo che la migliore definizione per il 2020 sia quella di “anno zero” - spiega il dottore, 40 anni il prossimo 10 febbraio –. È tutto cambiato: modo di lavorare, lo stile di vita, le nostre relazioni. Nel primo periodo pandemico, uscivo la mattina alle 7 e tornavo la sera alle 22, e poi dovevo occuparmi fino a tarda notte di rispondere alle telefonate e ai messaggi dei miei pazienti». In media, le visite a domicilio, effettuate dal medico di famiglia su persone in condizioni di assoluta necessità, con sintomi tali da far pensare senza molti dubbi alle temute polmoniti bilaterali, si aggiravano sulle 25-30 al giorno nel momento di massima pressione dell’infezione. Le richieste di aiuto e informazioni, da parte loro, arrivavano fino a 150».