L’appello, 49 anni dopo: la prima B riabbraccia la maestra Adriana

Nel 1973 frequentavano la prima elementare, ad Almenno San Salvatore. La loro classe, la prima B, per la loro maestra Adriana Artifoni coincide con l’esordio della sua carriera con una supplenza annuale. Dopo 49 anni senza più vedersi, 16 almennesi hanno incontrato di nuovo la loro maestra per ricordare in compagnia i tempi della scuola e riportare alla memoria ricordi ed emozioni lontane quasi mezzo secolo.