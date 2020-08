Le low cost contro il distanziamento «Sugli aerei si viaggia già in sicurezza»

«Tornare indietro, sarebbe assurdo e incomprensibile, senza alcun fondamento scientifico». Il dibattito sul distanziamento prende quota, nel senso che si sposta da bus e treni agli aerei. Perché nel bailamme generale di questi ultimi giorni potrebbero venire coinvolte anche le compagnie aeree, passate indenni dall’ipotesi di distanziare i posti lasciando vuoto quello in mezzo. Il che vorrebbe dire una perdita secca di (almeno) il 33% della capienza.

«Migliaia di persone sarebbero costrette adesso a rinunciare a viaggi pianificati, per non parlare del caos legato alla responsabilità delle cancellazioni e dell’erogazione di buoni e rimborsi. Il rischio di mettere a repentaglio la già precaria stagione turistica in Italia è concreto, con migliaia di possibili voli annullati e uno stop importante alla connettività territoriale che essi garantivano con le isole», spiega l’Aicalf, neonata associazione che raggruppa le compagnie low fares che operano in Italia: BlueAir, EasyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea e Vueling. In sostanza il 50% del traffico aereo nel Belpaese, e oltre l’80 di quello che gravita su Orio al Serio.