L’epidemiologo: «Ora in terapia intensiva guariscono più pazienti»

L’intervista Carlo La Vecchia: «Il dato dei decessi non va sottovalutato anche se non regge il confronto con marzo». Il picco entro gennaio.

In Lombardia il picco dei decessi della seconda ondata del Covid si è registrato giovedì 3 dicembre: ben 347 vittime giornaliere. Un’impennata che stride con i numeri in calo costante dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle Terapie intensive. E nei reparti critici il dato è sorprendente: sui quasi 5 mila morti di Covid tra ottobre e novembre in Lombardia, soltanto 582 pazienti (circa il 12%) sono deceduti in un reparto di Terapia intensiva, mentre in primavera chi entrava in quei reparti aveva meno probabilità di sopravvivenza (intorno al 50%).

Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’Università degli Studi di Milano, prova a dare una spiegazione di ampio respiro: «La curva dei decessi si sta stabilizzando, anche se negli ultimi giorni si è alzata la media delle vittime giornaliere. Siamo passati da una media di 180 vittime della settimana scorsa ai 200 decessi giornalieri di questa settimana. C’è da dire tuttavia che muoiono tanti pazienti anziani in condizioni già molto critiche nei reparti ospedalieri, in media malati gravi, di età avanzata e con un quadro clinico già compromesso per altre patologie, da rendere inefficace lo spostamento in rianimazione. Non si riesce nemmeno a intubarli e muoiono in reparto. È questa la fotografia del momento. Il virus non ha perso carica virale e resta insidioso, nonostante i passi avanti e l’esperienza maturata nei mesi con i protocolli di cura, la diagnosi e le terapie».