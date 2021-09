Lezioni di fisica con il cuore, Dalmine piange il prof «Carbo»

Se si è fortunati durante il corso della propria vita se ne può incontrare uno. Un insegnante che ti cambia la vita, o se non altro, lascia una traccia indelebile del suo passaggio anche ad anni di distanza. Pier Luigi Carboncini, professore dalminese di fisica, era senz’altro uno di questi. Ha insegnato a generazioni di studenti della nostra provincia, lasciando in tutti, ragazzi, colleghi, genitori, un ricordo profondo.

Il professore dell’istituto Einaudi di Dalmine è morto sabato pomeriggio all’età di 57 anni, mentre stava facendo un giro con la sua motocicletta nella zona di Fonteno . È stato infatti trovato esanime: a causarne la morte non un incidente ma un malore, vicino alla sua Africa Twin, comprata da un anno, su una strada sterrata della zona del lago. «L’insegnamento e le moto sono state le sue grandi passioni - racconta la sorella Laura - la motocicletta fin da quando avevamo 18 anni, anche se nostro padre non era d’accordo perchè il nonno è mancato proprio per un incidente su due ruote. Abbiamo cominciato a preoccuparci quando cercandolo ripetutamente al cellulare nel pomeriggio di sabato non abbiamo ricevuto nessuna risposta».