L’incontro con Madre Teresa e una vita per gli ultimi, Scanzorosciate premia la volontaria Hélène

Mercatini di Natale, pista di pattinaggio, trenino per i bambini, lettere a Santa Lucia e Babbo Natale, concerto della Fanfara Alpina. In questo tourbillon di iniziative proposte domenica 12 dicembre a Scanzorosciate, una si distingue in particolare: la consegna, alle 16 in piazza della Costituzione, di una targa-ricordo a Hélène Ehret, fondatrice e presidente di «Missione Calcutta», un’organizzazione umanitaria a carattere mondiale che ha sede a Calcutta e a Scanzorosciate, nata 1992 dal suo incontro con Madre Teresa di Calcutta.

Da allora, novemila adozioni a distanza e realizzazione di 14 progetti in sette Paesi del mondo: dalla fornitura di attrezzature, come carrozzelle, strumenti per la riabilitazione motoria e gli interventi ortopedici, a cliniche mobili, centri di assistenza e per interventi agli occhi; da centri anziani a casette nei villaggi e migliaia di adozioni a distanza; e ancora, fra i micro-progetti, acquisto di biciclette e risciò per gli uomini, macchine da cucire per le donne, corsi di informatica e artigianato per i giovani, e poi biblioteche, spazi-gioco, progetti agricoli sostenibili, pacchi alimentari e oltre 250 pozzi. Oltre all’India, sguardo attento anche alla realtà bergamasca, soprattutto durante la prima ondata pandemica: donazione di 12.400 euro agli ospedali di Bergamo e Seriate e al Comune di Scanzorosciate per sostenere le famiglie bisognose colpite dal Covid; ma anche le magliette «La mia Bergamo», i biscotti solidali e la raccolta di 50 tonnellate di prodotti igienico-sanitari distribuiti sul territorio bergamasco.