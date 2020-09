Linee tamponi dedicate agli studenti Il piano regionale: risultati entro le 23

La bozza del piano regionale verrà approvata settimana prossima: accesso rapido al tampone per le scuole e risultati in giornata.

Linee tamponi dedicate agli studenti. Con il referto disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico la sera stessa. I pediatri bergamaschi quasi non ci credono: venisse confermato il piano di gestione scolastica dei casi Covid che Regione Lombardia sta elaborando in queste ore, buona parte delle perplessità espresse fino ad oggi da pediatri e famiglie sarebbero superate. Una bozza del piano in questione è stato presentata agli addetti ai lavori venerdì 11 settembre, e dovrebbe essere chiusa e ufficializzata settimana prossima. Ma i contenuti salienti già circolano.

La novità principale riguarda l’introduzione di «linee tamponi» dedicate agli studenti, e organizzate – almeno sulla carta – con una modalità estremamente snella. Dovesse essere tutto confermato, funzionerà così: gli studenti con sospetta sintomatologia Covid potranno fare un tampone nasofaringeo in appositi «punti tampone» tutti i giorni – dal lunedì al sabato - dalle 9 alle 14 . Se l’alunno in questione inizia ad accusare i sintomi quando è a scuola, il genitore avvisato dall’istituto scolastico porta direttamente il figlio al punto tampone, contattando il pediatra per informarlo . Se invece lo studente accusa sintomi sospetti quando è a casa, il genitore come prima cosa chiama il pediatra: se il pediatra, dopo il triage telefonico, ritiene sia necessario sottoporre il bambino allo screening, il genitore accompagna il ragazzo al punto tampone. Con accesso libero, senza alcun bisogno di prenotazione.