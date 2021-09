L’infettivologo Rizzi: «Con l’autunno i casi aumenteranno, ma nessuna emergenza»

«I contagi saliranno e probabilmente anche i ricoveri; con l’arrivo dell’autunno c’è da aspettarsi una nuova crescita dei casi di Covid, ma nulla al momento fa presagire altre emergenze: la campagna di vaccinazione sta funzionando e continuerà nei prossimi mesi, anche con la terza dose di vaccino». È questo lo scenario che immagina l’infettivologo Marco Rizzi, primario dell’Unità di Malattie infettive dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche.

Professor Rizzi, in Lombardia i letti degli ospedali stanno tornando pian piano a riempirsi di malati Covid. Com’è oggi la situazione oggi nella nostra provincia?

«Direi sostanzialmente tranquilla. Abbiamo avuto un periodo di maggior quiete tra luglio e l’inizio di agosto, quando i ricoveri erano davvero pochi. Siamo arrivati ad averne una ventina in tutto (il “Papa Giovanni” è l’unico ospedale della nostra provincia che oggi ospita malati di Covid, ndr). Poi, come ci aspettavamo, i numeri sono tornati a salire, complici l’allentamento delle misure, le vacanze e la maggiore libertà di movimento. Qualche caso in più oggi l’abbiamo, ma siamo ancora a meno di trenta ricoverati».