«Liste d’attesa lunghe negli ospedali? Manca personale»

Il tema non è solo sanitario, ma anche sociale. Oggi più che mai. Lo si coglie anche parlando con i medici di base, i professionisti più vicini ai cittadini, che quotidianamente si fanno carico delle preoccupazioni di chi non riesce a fissare prenotazioni in tempi rapidi. «Il problema delle liste d’attesa è pesante, e lo diventa sempre più – riflette Paola Pedrini, segretaria regionale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale –: quando non si trova posto per un esame si è “costretti” a rivolgersi al privato, ma oggi, in questa situazione di crisi, molte persone non possono più permettersi gli esami privati. Tutto ciò porta a un problema serio di diagnosi dilazionate e anche di accessi inappropriati in Pronto soccorso. La situazione è difficile: la questione di fondo è la mancanza di personale». Di «situazione molto seria» parla anche Mirko Tassinari, segretario provinciale della Fimmg: «Non è ammissibile che le persone debbano fare chilometri e chilometri, addirittura spostarsi da una provincia all’altra, per riuscire a trovare posto nelle agende pubbliche: troppo spesso la prenotazione diventa una vera e propria lotteria. È evidente che la domanda di salute dei cittadini non trova adeguata risposta nell’offerta di prestazioni del Servizio sanitario nazionale».