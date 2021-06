Lite a Semonte, spunta un coltello: ferito un 66enne. Trasportato d’urgenza al Papa Giovanni

L’accoltellatore si è barricato in casa in piazzetta Leone XIII nella frazione di Vertova: sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco.

Una violenta lite tra due fratelli è degenerata nella mattinata di mercoledì 16 giugno a Semonte, frazione di Vertova: uno dei due, un uomo di 66 anni, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo poco prima delle 14 in gravi condizioni in seguito a delle ferite da arma da taglio . È stato soccorso in codice rosso, il più grave, ma sarebbe sempre rimasto cosciente.