Lombardia in giallo, ma da lunedì I ristoratori sul piede di guerra

Si torna in zona gialla da lunedì. Poteva essere l’ennesima giornata di scontro frontale tra Milano e Roma e invece dopo una pomeriggio di telefonate, messaggi trasversali e la solita tensione crescente è arrivata una telefonata al presidente della Regione Attilio Fontana: all’altro c’era il ministro della Salute Roberto Speranza. I duellanti di queste ultime settimane. «La Lombardia passa in zona gialla» annuncia via social.

«È stata una settimana certamente difficile abbiamo lottato perché come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi». Ma come copione impone non ci può non essere il giallo in zona gialla: e così Fontana annuncia subito che la Lombardia lascerà l’arancione da domenica, calcolando la canonica settimana, ma pochi minuti dopo l’annuncio si diffonde la voce che il passaggio avverrà invece lunedì 1° febbraio.