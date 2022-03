Ma che bontà, il Mais Spinato presto protagonista in tv

Ha realizzato diversi documentari, ma è anche autore di poesie vincitrici di dieci premi nazionali e internazionali. Dopo aver lavorato come cameraman a Sky e come montatore video per Mediaset e Rai, oggi lavora in proprio. Qualche mese fa è andato in onda, nella trasmissione Geo di Rai Tre, il suo ultimo documentario sulla Val Brembilla . «L’intento dei miei documentari - spiega Daniele - è quello di raccontare il territorio bergamasco sotto l’aspetto dei prodotti locali e delle sue realtà lavorative : dall’apicoltore, all’allevatore e all’agricoltore. In particolare, mi occupo della riscoperta di alcuni prodotti che stavano scomparendo. Ho seguito l’iter del Mais Spinato dalla semina fino alla macinazione - continua -. Il punto di partenza è il ritrovamento della pannocchia, la semina con i trattori e in parte a mano, il passaggio al mulino, e infine i prodotti finali, tra cui la “Spinata” del Ristorante Pizzeria Centrale in piazza Vittorio Veneto».