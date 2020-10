Malata di Sla resta senza corrente elettrica Maltempo, salva grazie ai pompieri

Il maltempo che ha investito la nostra provincia tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre non ha causato solo smottamenti, fiumi ingrossati e chiusura di strade: alcune piante sono cadute sui cavi dell’energia elettrica causando un’interruzione di corrente in diverse località in alta Valle Brembana ma anche a Zogno, nella frazione montana di Somendenna. Qui abita una donna di 54 anni, affetta da Sla (Sclerosi laterale amiotrofica), che ha un bisogno vitale di energia dal momento che è quella che permette il funzionamento delle apparecchiature che la tengono in vita.

Quando la corrente elettrica è venuta meno la donna e i suoi famigliari si aspettavano che il problema potesse risolversi a breve, ma il contatore continuava a rimanere «a secco» e la batteria di riserva cominciava a esaurirsi, cosi sono stati chiamati i Vigili del fuoco. La centrale di Bergamo pullulava di richieste di intervento da ogni angolo della provincia, cosi l’equipaggio disponibile è partito da Madone, nell’Isola, verso le 10,30 e ha portato a casa della 54enne il gruppo elettrogeno, una strumentazione che permette di generare corrente elettrica.