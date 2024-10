Maltempo al Nord: «Potenziali criticità anche in Lombardia»

Ci attendono ancora quattro giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia. «Tra oggi (17 ottobre ndr) e venerdì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e battenti - spiega il metereologo di 3Bmeteo.com, Edoardo Ferrara –: attenzione particolare alla Liguria, dove complessivamente potranno cadere ulteriori picchi 200-300m in particolare sul Genovese, con rischio nuove esondazioni. Potenziali criticità idrogeologiche anche su Piemonte (specie Langhe, Alessandrino e in generale sul Verbano-Cusio-Ossola), Lombardia, ovest Emilia, medio-alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si potranno superare punte complessive di 100-150mm su terreni già intrisi d’acqua dalle piogge abbondanti dell’ultimo periodo. Nel frattempo il maltempo si estenderà anche alle regioni del Centro con piogge e temporali che potranno risultare a tratti intensi in particolare su Toscana, Umbria e Lazio (anche qui locali nubifragi non esclusi)».