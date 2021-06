Martedì 8 giugno ultima campanella. E dal 16 giugno si parte con la Maturità

Oggi ultima campanella per 126 mila studenti bergamaschi. Finisce un anno difficile, caratterizzato dall’alternanza di didattica in presenza e a distanza. Gli allievi delle Superiori hanno trascorso in aula meno di un giorno su 5. E dal 16 giugno al via la Maturità.

I primi candidati si presenteranno a scuola il 16 giugno: la Maturità quest’anno sarà solo orale e si concluderà quando le commissioni avranno esaurito tutti i candidati da esaminare. Ogni commissione comprende due classi ed è composta da dodici membri interni, professori della scuola da cui provengono i candidati, più un presidente esterno. A ogni classe fanno riferimento 6 docenti che costituiscono la sottocommissione incaricata di valutare i candidati.

Le commissioni si insedieranno ufficialmente il 14 giugno, durante la prima seduta plenaria, momento in cui verrà estratto l’ordine in cui i candidati dovranno presentarsi a scuola. Saranno i singoli consigli di classe a valutare l’ammissione dei ragazzi all’esame di Stato, sulla base della frequenza, prevista per almeno i tre quarti dell’orario annuale. Il maxi orale si svolgerà in presenza, durerà circa un’ora e sarà diviso in quattro parti. La prima si concentrerà sulla discussione dell’elaborato sulle specifiche materie di studio realizzato dai ragazzi. La seconda parte prenderà in esame un breve testo sulla lingua e la letteratura italiana. Si passerà poi all’analisi di alcuni materiali caratterizzanti le diverse discipline di studio: un testo, un documento, un progetto o un problema che verranno sottoposti ai candidati. Infine, l’ultima parte dell’orale riguarderà l’esposizione delle esperienze svolte in alternanza scuola-lavoro.